«Такая уже взрослая»: Екатерина Волкова поздравила телеэкранную дочь

Среди последних Stories личного микроблога исполнительницы главной роли в сериале «Воронины» Екатерины Волковой появилась запись, в которой знаменитость написала поздравление для свой телеэкранной дочери Маши.

Мария Ильюхина играет дочь героини Екатерины Волковой в семейном телесериале «Воронины». Волкова привыкла исполнять роль матери девушки. Поэтому Екатерина не могла не поздравить теплыми словами 18-летнюю актрису.

«Наша любима, такая уже взрослая девочка, с твоим днем рождения! Люблю, Маша! Как же быстро растут дети», – отметила Волкова.

Сама Ильюхина рассказала в своем Instagram, что в ее жизни наступил прекрасный этап.

«С днем рождения меня! Эх, замечательный возраст. Еще юна, но уже и не мала», – написала Мария.

Юная актриса на свой 18-й день рождения устроила фотосессию в розовом воздушном платье.

Напомним, ранее Екатерина Волкова нарядилась на Хеллоуин Верой Ворониной. Актрису часто и в жизни называют Верой. Поклонники привыкли ассоциировать знаменитость с героиней ситкома «Воронины».

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