«По принципу контраста»: Екатерина Волкова похвасталась модным образом с брюками палаццо и кожаным тренчем

Исполнительница главной роли в сериале «Воронины» — Екатерина Волкова — опубликовала в личном микроблоге фото в осеннем образе с яркими акцентами.

Модный эксперт портала Teleprogramma.pro Элла Маковей оценила выбор артистки.

«Екатерина выбрала образ, сочетающий яркие цвета по принципу контраста. Комплиментарное сочетание цветов (синий электрик и охра) делает образ смелым, заметным и запоминающимся. Екатерина, обладая контрастной внешностью, может сочетать такие цвета в одном образе. Дополнять такой лук аксессуарами нужно очень осторожно, чтобы не перегрузить его», — заявила стилист.

Фэшн-специалисту наряд Волковой понравился. Однако не обошлось и без замечаний.

«У меня есть лишь одно небольшое замечание, по подбору обуви. Выбирая женственные брюки палаццо, сегодня лучше дополнять их не классическими лодочками, а авангардными ботинками. Если хочется удлинить ноги с помощью каблука — круглоносые туфли «Мери Джейн» или лоферы на платформе», — резюмировала Маковей.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более пяти лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.

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