«В этот раз я просто Вера Воронина»: Екатерина Волкова показала «кожаный» образ на Хеллоуин

Исполнительница главной роли в сериале «Воронины» Екатерина Волкова облачилась в черные кожаные курку и брюки. Знаменитость отметила, что на Хеллоуин была самой собой.

Пока одни артисты надевают устрашающе маски и делают сложный грим для самой жуткой ночи в году, другие не заморачиваются. Вот и Екатерина Волкова украсила на Хеллоуин двор загородного дома. А сама появилась в повседневном образе с трендовыми элементами.

«В этом году я долго думала, в какого персонажа нарядиться…. Но эта дурацкая взрослая жизнь, приходится работу работать, а не дурака валять… Поэтому в этот раз я просто Вера Воронина, похожа?», – заявила Волкова.

«Вам очень идет этот образ!», «Красивая Вера Воронина», «Прекрасна и волшебна! Очень вас люблю и восхищаюсь талантом и красотой личности», «Самый лучший наряд – быть собой!», «Ты очень красивая Катюша! И такой образ вам очень идет. С праздником вас!», – восхитились кожаным образом Екатерины ее поклонники.

Напомним, ранее Ольга Бузова выбрала для Хеллоуина устрашающий образ с ярким макияжем. Некоторым поклонникам телеведущая напомнила королеву пауков, другим же – вдову.

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