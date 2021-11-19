«Обо мне то же самое говорили»: Светлана Разина объяснила, откуда взялись слухи об алкоголизме Марины Хлебниковой

Экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина в беседе с Teleprogramma.pro назвала подобную информацию о зависимостях у звезд одним из способов уничтожения конкурентов.

Певица Марина Хлебникова после пожара в собственной квартире попала в реанимацию с обширными ожогами.

По некоторым данным, исполнительница хита про «чашку кофею» сама спровоцировала возгорание, находясь в состоянии алкогольного опьянения и уснув с сигаретой в руках.

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Бывшая солистка группы «Мираж» Светлана Разина в беседе с Teleprogramma.pro объяснила, откуда рождаются слухи об алкоголизме у звезд, и кому выгодно их продуцировать.

«Это любимая тема многих организаторов, — отметила Светлана Разина. — Когда не могут договориться о каких-то условиях с артистом, они очень часто списывают все на алкоголь, просто потому что им больше ничего не остается. Грубо говоря, артист их кинул, а им надо как-то выйти из ситуации. Самый расхожий козырь у организаторов: вот, она там напилась, надо вывести из комы…»

По словам Светланы Разиной, Марина Хлебникова довольно часто создавала проблемы организаторам концертов, в частности, с доставкой на мероприятие.

Кстати, о том, каково это – быть обвиненной в алкогольной зависимости, Светлана Разина знает на собственном опыте. Десять лет назад и о ней ходили подобные слухи.

Она тогда отказалась принимать участие в концертах «Миража», на которые приходило минимальное количество человек.

«Они собирали по 200 человек, я ушла. И чтобы я не составляла конкуренцию «Миражу», они и запустили информацию, что я алкоголичка. То есть, это любимый способ борьбы с конкуренцией и во всяких таких щекотливых ситуациях», — поделилась Светлана Разина.

Певица не верит в то, что Марина Хлебникова могла начать выпивать из-за разрыва отношений, назвав ее сильной женщиной.

«На самом деле, я не знаю, что у нее. Говорили, что у нее трагедия, разрыв отношений. Но Марина сильный человек, чтобы из-за этого сходить так с ума и упиться», — сделала акцент Светлана Разина в беседе с Teleprogramma.pro.

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