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Литягин обвинил Гулькину и Суханкину в незаконном исполнении песен «Миража»

По словам композитора, исполнительницы просто бесплатно используют чужую собственность.

Литягин обвинил Гулькину и Суханкину в незаконном исполнении песен «Миража»
Гулькину обвиняют в незаконном исполнении песен "Миража"/http://globallookpress.com

Композитор Андрей Литягин обвинил экс-участниц группы «Мираж» Наталью Гулькину, а также Маргариту Суханкину и Светлану Разину в том, что они незаконно исполняют композиции легендарной группы. По словам композитора, на сегодняшний день песни музыкального коллектива могут петь только Екатерина Болдышева и Алексей Горбашов.

Маргарита Суханкина. Фото
Суханкина, возможно, незаконно исполняет песни «Миража»/globallookpress.com

Как заметил Литягин, давно действует запрет, однако его постоянно обходят девушки, которые раньше блистали в составе группы на сцене. Как считает композитор, Гулькина и Суханкина врут, когда в интервью с журналистами заявляют, что получили права петь песни «Миража». Он отметил, что певицам за эти годы не мешало бы уже обзавестись собственным репертуаром, а не показывать акулам пера липовые договора.

«Причина одна — желание бесплатно использовать чужую собственность (мои песни, товарный знак) и не платить за это ни копейки», — заявил Литягин.

Композитор подчеркнул, что в настоящий момент его юристы пытаются добиться справедливости. В то же время он отметил, что в России всегда очень тяжело бороться с двойниками, которые считают себя правыми, сообщает «СтарХит».

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Тэги:

Андрей Литягингруппа "Мираж"Маргарита СуханкинаНаталья ГулькинаСветлана Разина
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Литягин обвинил Гулькину и Суханкину в незаконном исполнении песен «Миража»
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