Ночь кошмаров: как боролись за жизнь родственники Хлебниковой во время пожара, рассказала мать певицы

Сейчас близкие артистки не могут дозвониться до больницы, чтобы узнать о ее состоянии.

Вечером 18 ноября в квартире Марины Хлебниковой случился пожар, артистка пострадала больше всех, получив 50% ожога кожи. Что пережили близкие певицы во время трагедии, рассказала мама знаменитости Ирина Васильевна «Московскому комсомольцу».

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По словам родительницы, первой гарь почувствовала дочка Хлебниковой Доминика. 22-летняя наследница звезды стала будить близких, а также вызвала скорую и пожарных.

«К счастью, они приехали очень быстро. Потом пришлось звонить врачам по поводу мужа, чтобы они перевезли его на другую квартиру, но нам отказали», – рассказала Ирина Васильевна.

Муж Хлебниковой не может самостоятельно ходить. Но, когда произошел пожар, его пришлось выводить на улицу маме артистки и дочери. Там они передали его врачам скорой, но госпитализация ему не понадобилась.

А вот состояние Марины Хлебниковой сильно беспокоит ее близких, по их словам, они до сих пор не знают, как она себя чувствует. Ведь сколько они не пытались связаться с больницей, им никто не ответил.

«Очень плохо себя чувствуем, сильно переживаем за Марину, не можем дозвониться в больницу, чтобы узнать о ее состоянии», – вздохнула родительница Хлебниковой.

Сейчас она с родственниками временно остановилась у своих знакомых.

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