«Повторила образ Марлен Дитрих»: Анна Заворотнюк выбрала шелковую блузку с широкими рукавами и джинсы клеш

Дочь Анастасии Заворотнюк — Анна — опубликовала свежий снимок в модном образе с шелковой рубашкой и широчайшими брюками.

Стилист портала Teleperogramma.pro Лариса Тимиряева оценила образ модели.

«Сейчас очень модно демонстрировать ретрообразы в современной интерпретации. Анна очень похоже повторила образ Марлен Дитрих. И, как мы видим, он не кажется ретро. Маскулинность в женской моде уже практически классика», — отметила стилист.

«Модные объемные епископские рукава из Викторианской эпохи, которые называются так благодаря схожести с рукавами, которые носили католические священнослужители того времени: рукав расширяется книзу и собирается резинкой или плотной манжетой, тем самым создавая объемную складку. Они добавляют романтики образу», — отметила Тимиряева.

«Модный свободный фасон брюк уравновешивает объемный верх. Обратите внимание на нос обуви, который постепенно приходит на смену квадратным мысам. Мужская одежда на женщине создает модный контраст «инь» и «ян». А на контрасте с мужской одеждой женственность подчеркивается более утонченно и ненавязчиво и позволяет женщине быть более раскованной без риска быть вульгарной», — резюмировала эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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