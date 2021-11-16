«Теперь жизнь как до и после»: дочь Заворотнюк объяснила, почему отменила свою свадьбу

По словам Анны, пока у нее нет настроения устраивать торжество.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram объяснила, почему отменила чуть больше двух лет назад свою свадьбу.

«Болезнь мамы. Теперь жизнь как до и после». Анна Заворотнюк

Как отметила Анны Заворотнюк, до сих пор все находится в подвешенном состоянии. Она не знает, хочется ей выходить замуж или нет. По словам Анны Заворотнюк, устраивать торжество сегодня у нее нет никакого настроения и желания.

Напомним, что со своим бойфрендом Анна Заворотнюк живет уже шесть лет. Они познакомились во время учебы в Америке. Парочка живет вместе в московской квартире. Они съехали из дома Анастасии Заворотнюк в деревне Крекшино.

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