Почему звезда ситкома «Счастливы вместе» Виктор Логинов постоянно женится и разводится

Кемеровский артист, которого роль Гены Букина сделала звездой (памятник персонажу даже вылепили в Екатеринбурге!), недавно в очередной раз развелся, хотя в знаменитом сериале играл как раз заядлого семьянина.

Может, все дело в том, что во втором сезоне Букин инициировал создание общества «БЕЗ БАБ!» (расшифровывалось как «Борцы Екатеринбурга за беспощадное абсолютное бабоистребление») и сглазил? Актер расстался уже с четвертой женой, а ведь каждый из предыдущих походов Виктора в загс расценивался им как последний.

Наталья Логинова

Виктор вырос в неблагополучной семье. Мать очень сильно пила и в итоге скончалась в 52 года. Отец загремел в психушку. Неудивительно, что в 19 лет парень решил обрести собственную семью, встретив преподавателя физики Наталью на Сахалине — туда молодой Виктор прилетел, чтобы поработать на заводе рыбозаготовок. Наташа оказалась старше на 11 лет, у нее был восьмилетний сын Максим. Логинова это ничуть не смутило: свадьбу сыграли в 1994 году. В том же году супруга родила ему дочь Анну.

Вместе семья переехала с Сахалина в Ленинград, где Виктор на правах вольнослушателя посещал театральные вузы и захотел стать актером. Но ничего не вышло — пришлось вернуться в Кемерово, где он честно пахал, чтобы прокормить жену и детей, но сохранить брак все же не удалось.

— Денег у нас все время не было, — констатировал Логинов. — Я устроился работать шахтером. Брал на работу кусок хлеба, потому что другой еды не было. Мы стали со временем отдаляться друг от друга. Потом мы перебрались в Кемерово, но брак распался. Особенно обидно за дочь, перед которой я, конечно, виноват.

Снежана Морозова

В конце 90-х в Екатеринбурге Виктор встретил новую любовь — актрису Снежану Морозову. Вроде бы чувство вспыхнуло с новой силой. И в 2002 году она родила ему сына Диму.

— Но и здесь я не был счастлив в отношениях, — признал недавно актер. — Мы вместе с ней жили в Екатеринбурге. У меня была постоянная работа. Я редко бывал дома. Расставание со Снежаной — моя вина. Я сам настоял на расставании. Я был увлечен собой, своей карьерой. Финансов уже хватало, я был востребован. Она — хорошая, прекрасно воспитала нашего сына. Но она не была моим человеком.

Ольга Логинова

В третий раз закинул Виктор невод прямо на съемках «Счастливы вместе». Ольга работала ассистентом режиссера. Долгое время пара жила без штампа в паспорте. В 2006 году Ольга родила артисту сына Сашу. А в 2011 году второго сына — Ваню. Тогда и расписались. А в 2019-м состоялся развод.

— Мы шесть лет прожили в гражданском браке, — говорил актер. — Расписались лишь после рождения второго ребенка. Но это оказался самый короткий мой брак. Все разрушилось, когда мы стали всматриваться друг в друга. Как только мы стали долго проводить время вместе, то поняли, что не подходим друг другу. Точку в этих отношениях поставил я. Понял, что меня держат только квартира и дети. Я собрал манатки, сходил в загс. Я сам рассказал детям, что мы с их мамой приняли решение расстаться. Старший стоически это принял. А младший сказал: «Мы теперь не ваши дети?» Я сказал, что они всегда будут моими детьми.

Мария Гуськова

Год назад актер снова всех удивил — представил публике 21-летнюю избранницу — актрису Марию Гуськову, коллегу по спектаклю «Классические шалости». Девушка на пять лет моложе его дочери Анны, что никак не помешало роману. В 2020 году, несмотря на пик пандемии, пара сыграла торжественную свадьбу в Петербурге.

— Возраст никогда не был показателем, — уверен актер. — Мы встретились — и все! Так бывает. Жизни хотим и детишек хотим, хоть восемь — сколько бог даст.

Но и тут не срослось. Мария официально заявила, что разводится с Виктором.

«На первом месте — профессия, — недвусмысленно указала на причины разрыва актриса у себя в Инстаграме. — И только. А потом уже все остальное. Друзья, я официально заявляю, что я развожусь».

Реакции от 46-летнего артиста пока не последовало. Возможно, сейчас Виктор не будет много говорить, а просто найдет новую «любовь всей жизни» и отправится в загс в пятый раз.

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