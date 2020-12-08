«Понял, что меня держат только квартира и дети»: Логинов рассказал о своем самом коротком браке

Как отметил актер, в какой-то момент он понял, что надо ставить точку в отношениях.

Актер Виктор Логинов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем третьем браке с девушкой по имени Ольга. Она родила ему двух сыновей — Александра и Ивана.

«Мы шесть лет прожили в гражданском браке перед тем, как расписались. Она работала переводчиком американского консультанта. Мы вместе проводили очень много времени. Даже после рождения старшего сына мы не собирались идти в ЗАГС. Это устраивало и ее, и меня. Расписались после рождения второго ребенка. Но это оказался самый короткий мой брак». Виктор Логинов

Как сказал актер, в третьем браке у него не было душевности. «Все разрушилось, когда мы стали всматриваться друг в друга. Я не представлял интереса для нее, а она для меня. Как только мы стали долго проводить время вместе, то поняли, что не подходим друг другу. Точку в этих отношениях поставил я. Понял, что меня держат только квартира и дети. Я собрал манатки, сходил в ЗАГС, и мы поставили точку в отношениях. Я сам рассказал детям, что мы с их мамой приняли решение расстаться. Старший стоически это принял. А младший сказал: «Мы теперь не ваши дети?» Я сказал, что они всегда будут моими детьми», — заметил актер.

Напомним, что Виктор Логинов получил огромную популярность после выхода на экраны сериала «Счастливы вместе». В нем он сыграл главного персонажа — Гену Букина.

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