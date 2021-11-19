Жуткие кадры: Марина Хлебникова едва не погибла в сгоревшей квартире

Накануне в московской квартире Марины Хлебниковой произошел пожар. Возгорание началось в комнате на втором этаже двухуровневой квартиры. По слухам, артистка уснула с сигаретой. В момент ЧП дома были певица, ее муж и дочь Доминика. Именно она вызвала спасателей.

Из дома удалось спасти пять человек, комната Хлебниковой выгорела полностью. Певица доставлена в реанимацию с ожогами лица и тела и отравлением угарным газом. Об этом пишет Пятый канал.

больше по теме В тяжелом состоянии: певица Марина Хлебникова пострадала в пожаре Загорелась собственная квартира артистки в Москве.

Добавим, ранее певец Шура призывал спасти Хлебникову от алкогольной зависимости. После смерти своего экс-супруга она практически не выходила из дома и даже была госпитализирована с нервным срывом. Знаменитость похудела до 41 кг.

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