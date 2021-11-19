«Мы все в состоянии шока»: представители Марины Хлебниковой вышли на связь после пожара

Вечером 18 ноября в московской квартире Марины Хлебниковой случился пожар. В помещении находились артистка, ее дочь, которая и вызвала спасателей, и отец. В результате трагедии комната певицы полностью выгорела, а Марина была госпитализирована с ожогами лица и тела, а также отравлением угарным газом.

Спустя несколько часов в инстаграме артистки появилось сообщение от ее команды.

«Мы с вами пребываем в неком состоянии шока от случившегося, и естественно что все вы хотите получить комментарии по сложившейся ситуации, и мы дадим эти комментарии как только сможем. Давайте вместе наберёмся терпения и будем желать Марине только всего самого лучшего, а не «напрыгивать» на новость как стервятники. Как только мы будем готовы дать свои комментарии — мы обязательно их дадим. Всем вам огромное спасибо за поддержку , мы все видим! С уважением, команда Марины Хлебниковой!», — гласит сообщение.

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Добавим, детали произошедшего выясняются. По слухам очевидцев, Хлебникова уснула с зажженной сигаретой.

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