Звезда после тейпинга: располневшая Бузова в одном полотенце не попыталась скрыть грузные бедра

Певица и телеведущая Ольга Бузова на днях сообщила плохую новость – у нее перестала работать правая рука. Причину девушка долго выясняла, потому и пропала на два дня из Instagram. Затем вышла на связь и объяснила – все в порядке, это нервы, и начала восстановление на глазах подписчиков.

Накануне Бузова принимала дома врача для тейпинга. Он обклеил ее тейпами поддержать связки, и результаты Ольге показались забавными. Она решила запечатлеть себя в черных полосках. Но не забыла накинуть полотенце на себя обнаженную.

В итоге красотка, едва прикрывая прелести полотенцем, позировала себе перед зеркалом. За последние месяцы Бузова изрядно поправилась, и скрыть располневшие бедра у нее в этот раз не получилось.

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