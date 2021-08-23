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«Привет» белорусской кухне: располневшая на драниках и колбаске Бузова утянула бедра велосипедками

Певица и телеведущая показала свой новый провокационный образ.

«Привет» белорусской кухне: располневшая на драниках и колбаске Бузова утянула бедра велосипедками
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Поющая телеведущая Ольга Бузова после выступлений на «Новой волне» поспешила вернуться к своим делам – фотосессиям и съемкам. И по традиции звезда сняла множество видео и фото, которые подтвердили ее сверхзанятость.

Среди дел, которые не требовали отлагательств, — новая фотосессия. На съемке Бузовой пришлось сменить сражу несколько ярких образов, отличающихся друг от друга кардинально. Леди в шляпе, роковая дива в коже, соблазнительница в рельефном литом топе и велосипедках с подтяжками для чулок.

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

К слову, облегающие велосипедки утянули располневшие бедра певицы. Бузова на днях сетовала, что поправилась, поскольку на съемках «Х-фактора» в Минске ее часто угощают вкусными драниками и колбасами, от которых она не может отказаться.

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