Проверка слуха: Хлебникова пьет, а Овсиенко избивает муж?

Этой осенью слухи о трудностях в жизни Хлебниковой и Овсиенко обсуждались на каждом углу — в частности, говорили о том, что якобы обе певицы стремительно спиваются, при этом 54-летняя Марина изуродовала себя пластикой и борется со смертельной болезнью, а Татьяну, которой на днях тоже исполнится 54, вроде как бьет муж. «Телепрограмма» рассказывает о том, как на самом деле живут певицы.

«Спорим, но без драк»

Татьяна Овсиенко когда-то пела о том, что «женское счастье — был бы милый рядом, ну а больше ничего не надо». Вот и сейчас ей, похоже, больше ничего не надо — из-за отсутствия концертов она отдыхает с гражданским мужем в Ялте. В один из дней телефон Татьяны взорвался от сообщений знакомых: все спешили узнать — правда ли, что она распродала имущество и плохо себя чувствует. Овсиенко обратилась к поклонникам: «Не верьте слухам!»

Татьяна говорит, что наконец-то счастлива в личной жизни — она пять лет ждала любимого мужчину… из тюрьмы. Александр Меркулов, которого обвиняли в организации покушения на некоего бизнесмена, три года назад вышел на свободу и поселился в квартире Овсиенко на Ленинском проспекте.

Татьяна давно выкупила две квартиры на одной площадке: сейчас в трешке живет она с Александром, а в однушке — племянник певицы, который учится в столице. При этом Овсиенко давно не ладит с соседкой снизу — ругаются из-за голубей, которых подкармливает на своем подоконнике звезда. Певица предполагает, что слухи о скандалах с мужем распустила именно она: «Мы с Сашей спорим, но без драк. А синяков у меня целая куча — это сосудистое, такой организм, что чуть ударишься, и сразу пятно».

В пандемию налаживать быт Татьяне стало сложнее. 54-летний муж после тюрьмы так и не устроился на работу, семья жила на гонорары певицы. Что касается детей, то у Овсиенко один сын — Татьяна усыновила Игоря больше

20 лет назад. Сейчас он обеспечивает себя сам, с женой и ребенком живет в США. А вот двое детей гражданского мужа Овсиенко — студенты, и мужчина может им помогать только на средства Татьяны. А средства эти тают. Давно нет гастролей, и уже сейчас понятно, что новогодних корпоративов, которые обеспечивают артистов на долгие месяцы вперед, не будет.

Поэтому одну из двух своих машин Овсиенко пришлось продать. Мечты о суррогатном материнстве также пришлось отложить, так как для их осуществления необходимо не менее полутора миллионов рублей.

Помогает поддержка дочери

Чтобы развеять слухи о своем алкоголизме и тяжелой болезни, Марина Хлебникова, как и Овсиенко, решила использовать соцсети. Певица, по ее словам, хоть и сидит без работы, но не страдает от тоски и одиночества, потому что ее поддерживает любимая дочь, 21-летняя Ника. И все же нельзя сказать, что исполнительница хита «Чашка кофею» выглядит идеально.

Марина поясняет: «Хирургия была не пластическая, причина проблем — ошибка стоматолога». Хлебникова утверждает, что делала несколько операций у челюстно-лицевого хирурга — результат налицо, а исправить уже ничего нельзя. Марина уже много лет страдает от некоего хронического заболевания — она не уточняет какого, но утверждает, что полноценно жить это не мешает.

На днях кто-то углядел на фото непонятные «шишки» на руках Хлебниковой — по ним «знатоки» диагностировали подагру. Марина прояснила нам ситуацию: никаких шишек нет, просто пальцы искривлены. Дело в том, что творческий путь она начинала пианисткой — училась в Гнесинке.

В годы учебы играла днями напролет, кожа на пальцах оказалась чувствительной и лопалась до крови. Хлебникова придумала заливать раны медицинским клеем. Клей действительно ранки затягивал, а вот пальцы с юных лет остались искривленными.

Главный удар настиг певицу несколько лет назад — Хлебникова похоронила любимого мужчину. Переживала долго — нервный срыв, больница, лечение, но справилась. «Горе — это стимул идти дальше», — утверждает Марина. Она старается не читать обидных статей о том, как постарела и подурнела после смерти мужа. Хлебникова вернулась к выступлениям и записям новых песен еще в прошлом году, но в этом наступила вынужденная пауза из-за пандемии.