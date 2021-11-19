«Особенно когда снег идет»: Галкин показал любимое волшебное окно своего замка

Круглое «око» дома открывает вид на сад и горизонт вдали.

О фамильном замке Максима Галкина, который он строил для Аллы Пугачевой, ходят едва ли не легенды. Все потому, что шоумен сам обожает придавать своему гнезду флер таинственности и сказочности, показывая в Сети самые необычные уголки дома.

На этот раз телеведущий взглянул в одно из самых красивых окон своего замка, которое называет сказочным.

«Любимое волшебное окно! Особенно когда снег идет. Смотрите, какая сказочная красота! Так и хочется писать, было бы что», — пошутил артист.

Муж Аллы Пугачевой показал вид из любимого круглого окна в одной из башен, который открывается взору из замка. Горизонт во мраке освещается фонарями во дворе и падающим белым снегом. Настроение от зрелища создается по-настоящему новогоднее.

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