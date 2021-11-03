«Бизнес. И не один»: Макеева призналась, чем она занимается в Турции

На днях актриса с сыном и пасынком перебралась ближе к морю.

Анастасия Макеева и Роман Мальков вместе чуть больше года. В мае они сыграли роскошную свадьбу в Крыму, провели медовый месяц на Кубе. А после успели побывать на Мальдивах, в Греции, а на этот раз отправились в Турцию.

Фанаты решили, что актриса вновь строила себе отпуск. Но это оказалось не так. В инстаграм звезда призналась, что в Турции занимается бизнесом.

«Да, я тут живу и у меня тут бизнес. И не один. Это нереально интересно и прибыльно. Хотите присоединиться к нам или жить рядом с нами? Скоро мы выпустим серию роликов на YouTube-канале и покажем, чем мы тут занимаемся», — сказала Макеева.

Добавим, в этом году Макеева запустила собственный бренд одежды, а недавно еще и косметики. Актриса занялась выпуском шампуня, бальзама и сыворотки для лица.

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