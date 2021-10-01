«Это аморально, на мой взгляд»: Масляков прокомментировал новое шоу «Игра»

Руководитель КВН Александр Масляков высказался о новом шоу «Игра» на ТНТ, которое по формату подозрительно похоже на «Клуб веселых и находчивых». 79-летний ведущий рассказал журналистам, что сам не видел новую передачу, но наслышан о ней от коллег.

«Они берут проект, существующий много лет, и лепят его за большие деньги, — прокомментировал действия создателей «Игры» старший Масляков. — Мне не то что бы стыдно за них, хотя это аморально, на мой взгляд, по отношению к сотням тысяч молодых ребят, которым эта игра интересна. Аморально делать такие ставки для того, чтобы сыграть в КВН, понимаете?»

Ведущий отметил, что те, кто делает новое шоу, сами когда-то вышли из КВН, но сегодня не испытывают благодарности к игре, которая сделала их популярными. Но, несмотря на свою критику, Масляков не собирается подавать в суд на авторов нового шоу.

«Если судиться, то это, наверное, должен делать канал. Очевидно, что это калька формата, сделанная для другого канала. Лично я не собираюсь ни с кем судиться. Я собираюсь потратить силы, которые мне господь бог оставил, на дело, которое я люблю и в котором вижу смысл», — цитирует Александра Васильевича «Комсомольская правда».

Напомним, в шоу «Игра» за крупный денежный приз сражаются команды из популярных комиков. Оценивают их юмор бывшие кавээнщики Гарик Харламов, Гарик Мартиросян и другие.

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