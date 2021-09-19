«Нитки торчат, не проклеен жакет»: Гришаева удивила стилиста «дешевым» костюмом

Актриса Нонна Гришаева появилась на открытии «Кинотавра» в спорном брючном костюме в черно-белую полоску. Дизайнер Ксения Князева отметила, что сама по себе идея хороша, но наряд недоделан.

«Круто, что вроде бы оторваны рукава. На самом деле они крепятся на кнопках или на пуговицах. Проблема здесь в том, что исполнение не очень комплиментарное. На самом видном месте костюм сборит, нитки торчат, не проклеен жакет. Все это упрощает образ, — говорит звездный эксперт Kp.ru.

В июле этого года Нонне Гришаевой исполнилось 50 лет. Актриса признается, что хорошо выглядеть ей помогает правильное питание, занятия йогой и косметические процедуры.

Артистка шутит, что просто не имеет права плохо выглядеть, ведь у нее молодой муж — разница в возрасте составляет 12 лет. Гришаева, напомним, замужем за актером и режиссером Александром Нестеровым.

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