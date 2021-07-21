Гришаева назвала астрономическую сумму, которая нужна на восстановление костюмов в ее театре

Актриса заметила, что уже получила от коллег шесть с половиной миллионов рублей.

Актриса и художественный руководитель Московского областного театра юного зрителя Нонна Гришаева заявила, что ее культурное учреждение ждет помощи в том объеме, в котором она необходима после страшного пожара.

«На восстановление костюмов уже получили шесть с половиной миллионов рублей, а нужно триста. Пока своими силами отдраиваем большой зал (малый не восстановим) и делаем все, чтобы открыться к октябрю. Мы же практически каждый день ездили по Подмосковью, играли свои спектакли — театр ждут».

Нонна Гришаева

Как отметила Нонна Гришаева, пожар стал настоящим испытанием для нее. Однако непростые времена удалось пережить и выжить. При этом огромную помощь оказали худруки и директоры других московских театров. В частности, разрешили актерам выходить со спектаклями на их сценах. По словам Гришаевой, если спектакли не играются, то просто умирают, сообщает портал МК.RU.

Напомним, что Нонна Гришаева 21 июля отмечает юбилей. Ей исполнилось 50 лет.

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