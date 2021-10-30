«Тебя не узнать»: Виктория Дайнеко сразила красотой в образе Мартиши Аддамс

Артистка собралась на Хеллоуин в популярном костюме

Исполнительница Виктория Дайнеко облачилась в образ главной героини фильма «Семейка Аддамс». Фотографией своего преображения для праздника Хеллоуин знаменитость поделилась на личной странице в Instagram.

Виктория примерила платье Мартиши Дайнеко с высокими плечиками и разрезом на бедре.

Певица подчеркнула губы алой помадой и нанесла серебристые тени на веки. Дайнеко нанесла белоснежное тональное средство и изменила форму бровей.

Виктория завершила образ страшно красивой героини черными лодочками. А фолловеры Дайнеко не сразу узнали певицу в таком обличии.

«Похоже как!», «Обалдеть! Я тебя не узнала», «Какая круть! Обожаю Аддамсов», «», «Тебя не узнать!», «Королева Виктория, леди в черном», «Хорошо замаскировалась», «Вау, Вика! Идеально, прямо ваш образ», –восхитились Викторией поклонники.

Напомним, ранее в образе Мартиши Аддамс позировала для семейной фотосессии бизнесвумен Оксана Самойлова. Модель переодела для Хеллоуина всю свою семью, а также устроила для детей жуткие конкурсы.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.