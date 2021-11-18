«В качестве гостьи»: Лиза Пескова в фисташковом платье в компании Алисе Кафельниковой появилась на Балу дебютанток

Наследница Дмитрия Пескова поделилась своим мнением по поводу проведения ежегодного бала для молодых девушек из «высшего общества».

Дочь Дмитрия Пескова – Лиза – посетила вместе с моделью Алесей Кафельниковой Бал дебютанток Tatler в качестве гостей. Знаменитости похвастались стройностью в вечерних платьях.

Пескова выбрала фисташковый вариант с кружевом. А Кафельникова предстла в асимметричном черном платье.

«Несколько лет назад я была дебютанткой, в этом году пришла в качестве гостьи. К этому мероприятию можно относиться по-разному. Кто-то относится к балу как к светскому мероприятию, на которое все приходят себя показать и на других посмотреть, но лично я смотрю на это, как на отголосок старых традиций и интересное сочетание истории и современности», – поделилась Пескова.

«На афтерпати, например, в особняке на Волхонке, Настя Ивлеева представила свое шоу «Королевские кобры». Это особняк 18 века, бывшее здание Первой мужской гимназии. Сколько всего там происходило за прошедшие столетия! Так что могу сказать, что вчера я чувствовала себя в качестве наблюдателя, прям как Ник Кэрровэй из Великого Гэтсби», – призналась Лиза.

Напомним, ранее Лиза Пескова поздравила родителя с двойным праздником. Дмитрий Песков отметил день рождения и День отца.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.