«Тебе непросто»: Лиза Пескова поздравила любимого папу с двойным праздником

Дмитрий Песков отмечает день рождения и День отца.

Старшая дочь Дмитрия Пескова – Лиза – призналась в любви своему знаменитому родителю. Наследница пресс-секретаря президента России разместила совместные снимки с отцом в личном микроблоге.

Лиза крепко обнимала отца. Пескова почувствовала себя настоящей маленькой принцессой в сильных руках родителя. Дмитрий Песков обнял дочь в ответ и поцеловал девушку с золотыми локонами.

«Я знаю тебя, знаю, какой ты на самом деле человек. Тебе непросто, и я постараюсь всегда быть рядом. Спасибо, что знаешь меня и даешь мне быть собой», – обратилась Лиза к родителю.

«Лиза, о такой дочке, как ты, можно только мечтать», «Так красиво и мило», «Уверена, отец вами гордится», «Как это ценно! Браво!», «Так трогательно!», «Папина дочка, прелесть!», – написали поклонники семьи Песковых.

Напомним, ранее жена Дмитрия Пескова трогательно поздравила знаменитость с днем рождения. Татьяна Навка призналась, что ничего не боится рядом со своим избранником.

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