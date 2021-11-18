«Наша любимая»: Татьяна Навка нежно поздравила моложавую маму

Среди последних публикаций личного микроблога жены Дмитрия Пескова — Татьяны Навки — появилась запись, в которой знаменитость похвасталась любимой родительницей. Знаменитость поздравила маму с юбилеем с помощью ролика с архивными фото.

Фигуристка обратилась к родительнице с теплыми словами благодарности.

« Наша любимая, самая красивая, самая необыкновенная, самая мудрая, самая женственная, самая любящая, самая неповторимая и незаменимая мама и бабушка, с днем рождения! Будь счастлива, здорова, наслаждайся жизнью, не теряй своей жизненной непоколебимости, уверенности, энергии и веди нас за собой, как ты делаешь это всю жизнь», — пожелала Татьяна своей родительнице.

Татьяна показала, как выглядит ее мама в 65 лет. Лариса Навка, как и дочь, носит платиновый блонд. Именинница обожает щеголять в нарядных платьях.

«Ты наши корни, наша основа, знай, что мы всегда рядом и всегда готовы поддержать! Любим бесконечно», — добавила Навка.

Напомним, ранее Татьяна Навка поздравила своего друга и актера Андрея Бурковского. Фигуристка призналась, что лучше узнала артиста после съемок «Ледникового периода».

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