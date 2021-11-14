«Наша дружба продолжается»: Татьяна Навка обратилась к Андрею Бурковскому с поздравлением

Среди последних публикаций личного микроблога Татьяны Навки появилась совместная фотография знаменитости с актером Андреем Бурковским. Таким способом фигуристка поздравила друга с днем рождения.

Навка отметила, что после участия Бурковского в «Ледников периоде» она подружилась с артистом.

«Мой добрый друг Андрей, с днем рождения! Ну вот кто бы мог подумать, что знакомство на «Ледниковом периоде» перерастает в такую прекрасную дружбу и у нас появится такое количество новых чудесных людей вокруг», – рассказала Навка о зарождении дружбы с именинником.

«Творческие люди они же непредсказуемы, всегда следуют музе, порыву, творчеству. Так вот я тебе желаю владеть своими порывами, слушать музу и чувствовать творчество, как никогда», – обратилась к другу Навка.

Навка пожелала профессионального роста Бурковскому. А также порадовалась за семейное счастье приятеля.

«Рада, что наша дружба продолжается, и мы теперь периодически встречаемся на съемках «Ледникового», теперь уже в жюри! В общем, будь счастлив, здоров, востребован и любим! Безумно приятно наблюдать за твоими творческими и личными успехами, это так здорово, что тебя окружает любящая семья», – призналась Татьяна.

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