«Он нечестно поступил»: Распутина объяснила, почему десять лет не общалась с Киркоровым

Певица Маша Распутина в шоу «Алена, блин!» объяснила, почему десять лет не общалась с поп-королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым.

«На моем жизненном пути однажды встретился великий Леонид Петрович Дербенев. Он и Филиппу Киркорову писал песни. Мы всего одну песню делили с Киркоровым. Филипп тогда неправильно сделал. Он нечестно поступил. Дербенев написал ее для меня, а он взял и записал ее быстро. Я везде это говорила. Он ее оприходовал. Снял и видео показал». Маша Распутина

По словам Распутиной, Дербенев писал потом петицию. «Я вообще ничего не отвоевывала. Это Дербенев отвоевывал свою песню у Киркорова. Мы десять лет не общались. Это 1995 год. Но здравый смысл победил. Мы встретились в Турции с ним. Он снимал клип. А мы с мужем отдыхали. Сидим в летнем ресторане, и я смотрю, что идет Филипп. Надо быть добрее. Мы его посадили за стол. И вот этих десяти лет молчания словно не было. Я сделала добрый жест», — заявила Маша Распутина.

Напомним, что позже Киркоров и Распутина выпустили хит «Роза чайная». Песня стала очень популярной.

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