«Молодожены» Киркоров и Дава, Милохин в платье: канал «Муз-ТВ» оштрафован на миллион рублей

Басманный суд столицы вынес свое решение по громкому делу.

Басманный суд Москвы оштрафовал телеканал «Муз-ТВ» на миллион рублей за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.

Недовольство после премии высказывали не только некоторые звезды шоу-бизнеса, но и Роскомнадзор. Прежде всего из-за женских платьев на мужчинах. Правила, что подобное можно транслировать после 23:00 с пометкой 18+, выполнены не были, сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, что на премии канала «Муз-ТВ» поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров и блогер Давид Манукян выступили в роли невесты и жениха.

Тиктокер Даня Милохин появился на церемонии в розовом платьице, чем несколько шокировал окружающих.

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