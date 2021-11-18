«Она меня повергла в шок»: Маша Распутина рассказала о выходках своей избалованной дочери

Певица Маша Распутина в эфире шоу «Алена, блин!» раскритиковала свою дочь Марию Захарову за походы на телешоу.

«Она меня повергла в шок. Маша никогда меня не слушалась. Она своевольная, безумная и не думающая. Тайно ушла на передачу. Мне сказала, что поехала с подружками встречаться. Я обещала ее выгнать из дома. Маша с детства, что хотела то и творила. Мы с мужем Виктором ее разбаловали. Когда начинаешь ее сдерживать, то она злится. Эту злость она распространяет на всех». Маша Распутина

Как отметила Маша Распутина, ее дочь в 16 лет сбежала первый раз из дома. «Мы ее заставляли учиться и что-то делать. Ее тогда неделю не было. Она просто вела себя вызывающе по отношению к нам. С родительским мнением никогда не считалась. Я читала ей лекции, но это все было словно о стенку горох», — заявила Маша Распутина.

Напомним, что Мария Захарова пришла на шоу Андрея Малахова. Она заявила, что сводный брат хотел ее изнасиловать в 17 лет. Кроме того, он постоянно шлет дочери Маши Распутиной анонимные угрозы.

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