«Должно быть братство и товарищество»: Распутина объяснила, почему поссорилась с Малаховым

Как отметила певица, телеведущий ей не позвонил, когда дочь Мария пришла на шоу.

Певица Маша Распутина в эфире шоу «Алена, блин!» объяснила, почему поссорилась с телеведущим Андреем Малаховым.

«Малахов не позвонил, когда моя дочь пришла к нему на шоу. Мы не дружбаны. У нас были хорошие приятельские отношения, но теперь я обиделась. Почему мне не позвонили, не предупредили? Должно быть братство и товарищество. Я оценила этот ход ко мне. С неуважением отнеслись». Маша Распутина

Как отметила Маша Распутина, позже она узнала, что дочь Мария бегала и просила, чтобы ее позвали к Малахову. «Я так не люблю эти сплетни, склоки. Я ненавижу неправду и грязь, потому что родилась в Сибири», — заявила Маша Распутина.

Напомним, что дочь Распутиной Мария Захарова не так давно пришла на шоу Андрея Малахова. Она заявила, что сводный брат хотел ее изнасиловать в 17 лет. Кроме того, он теперь, как она уверяет, шлет дочери Маши Распутиной анонимные угрозы.

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