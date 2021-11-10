«Он стал другим человеком»: топ-стилист Очилов рассказал о переменах в имидже Малахова

Топ-стилист Анвар Очилов рассказал о новом имидже телеведущего Андрея Малахова.

По его словам, волосы сейчас у Андрея Малахова «уложены на утюжок». У ведущего сегодня градуированное каре. Такую стрижку еще называют каскад. Эта стрижка универсальна. Она подойдет, как женщинам, так и мужчинам.

«Что изменилось? Немного подкорректировали объем, создали новые текстуру и форму. Мне кажется, что Малахову очень хорошо идет эта стрижка. Он стал другим человеком. Я бы даже сказал, что стал похож на англичанина». Анвар Очилов

Напомним, что Андрей Малахов стал в последнее время появляться на публике в парике. Многие пользователи удивлены новым имиджем телеведущего, сообщает «Комсомольская правда».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале