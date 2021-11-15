Практичный черный: Кейт Миддлтон вышла в свет в пальто Alexander McQueen в стиле милитари

Накануне Кейт Миддлтон присоединилась к членам королевской семьи, чтобы отметить День памяти. Королева Елизавета II ранее отказалась участвовать в мероприятии из-за растяжения спины.

На балконе дворца Кейт надела пальто Alexander McQueen в стиле милитари с белым воротником и красными эполетами. Образ она дополнила черной шляпой с заниженной отделкой и брошью Royal British Legion, надетую на трио традиционных красных маков. На ней также были жемчужные серьги-капли, которые ранее принадлежали принцессе Диане. Об это пишет Harpers Bazaar.

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Напомним, ранее Кейт Миддлтон попробовала себя в роли журналиста. Герцогиня Кембриджская провела видеоинтервью, на котором появилась в трикотажном платье модного в этом сезоне оттенка.

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