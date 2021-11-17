«Заслуживаете доверия и надежны»: любимый цвет Кейт Миддлтон для выхода в свет с семьей

Кейт Миддлтон и принц Уильям частые гости на различных официальных мероприятиях. Недавно они посетили премьеру фильма о Джеймсе Бонде, где герцогиня затмила всех своим «золотым» платьем, а на днях она провела интервью, для которого выбрала трикотажный наряд темно-зеленого оттенка.

Психолог Карен Халлер считает, что в разнообразии оттенков, которые Кейт предпочитает, составляя свои образы, все же есть один ею любимый. При выходе в свет с семьей Миддлтон отдает предпочтение синему.

«Если рассматривать синий оттенок с точки зрения психологии цвета, то он говорит о том, что вы авторитетны, заслуживаете доверия, надежны и на вас можно положиться», — сказала Халлер, которую цитирует Express.

Напомним, накануне Кейт Миддлтон посетила мероприятие в честь Дня Памяти павших, на котором появилась в черном аутфите, заняв на балконе МИДа место королевы.

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