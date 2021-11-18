«Как не любить человека, который обеспечивает»: Варшавер похвалил Поргину за заботу о Караченцове

Директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер в беседе с Teleprogramma.pro похвалил актрису Людмилу Поргину за заботу о муже — актере Николае Караченцове.

«У меня отдельное отношение к Людмиле Андреевне. Но она, безусловно, сделала невероятные шаги, чтобы Николай Петрович прожил какое-то время. Она пыталась продлить ему жизнь. Я говорю объективно. Она им дорожила. Он был кормильцем, наградой для этой семьи. С ним жить было не так-то просто. Любил его зритель и женщины. Она сделал много невозможного. Она была и нянькой, и сестрой, и женой, и человеком, который сохранял ему жизнь». Марк Варшавер

Как отметил Варшавер, Поргина бывает несправедлива к театру и к нему как к руководителю, но претензии, что она не заботилась о муже, — необъективны.

«Не каждый бы человек мог столько лет быть такой нянькой для Николая Петровича. Думаю, что у них была большая любовь. Как можно не любить человека, который обеспечивает. Здесь нет вещей, в которых можно было бы сомневаться», — заметил Марк Варшавер.

Ранее любовник покойной актрисы Ирины Цывиной Денис Сердюков заявил, что Людмила Поргина «угробила мужа». После этих слов актриса соскочила в студии одного из шоу со своего места и едва не набросилась на Сердюкова с кулаками.

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