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Суррогатная мать родила Сердюкову и Васильевой третьего ребенка

По данным СМИ, ранее экс-министр и его избранница усыновили двоих малышей.

Суррогатная мать родила Сердюкову и Васильевой третьего ребенка
Анатолий Сердюков, Евгения Васильева. Фото: globallookpress

После сообщений о свадьбе Анатолия Сердюкова и Евгении Васильевой в СМИ появилась новая информация о личной жизни фигурантов громкого дела об особо крупных хищениях в «Оборонсервисе». Бывший министр обороны и его избранница стали родителями уже третьего малыша.

Детей пара усыновила, все они носят фамилию Васильевой и отчество Сердюкова. Старший из них, Николай, родился в 2016 году, дата рождения дочери экс-чиновников Татьяны – январь 2017 года, а младшему ребенку, которого выносила суррогатная мать, не исполнилось и года.

С оформлением опеки над третьим наследником у Васильевой были сложности. В ЗАГСе отказались регистрировать ее в качестве законной родительницы. Женщина обратилась в суд еще в июне и выиграла иск у компании, подобравшей для пары суррогатную маму, сообщает Mash.

Анатолий Сердюков и Евгения Васильева — многодетные родители. Фото: globallookpress

Напомним, о свадьбе Сердюкова и Васильевой недавно сообщил Андрей Малахов. Однако сам экс-министр комментировать ситуацию не стал, сославшись на неприкосновенность частной жизни.

Как сообщал портал Teleprogramma.pro, на свободу Татьяна Васильева вышла по УДО спустя 3,5 месяца.

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Тэги:

Анатолий СердюковЕвгения Васильеваминистр обороны

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Суррогатная мать родила Сердюкову и Васильевой третьего ребенка
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