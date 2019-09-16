Суррогатная мать родила Сердюкову и Васильевой третьего ребенка

По данным СМИ, ранее экс-министр и его избранница усыновили двоих малышей.

После сообщений о свадьбе Анатолия Сердюкова и Евгении Васильевой в СМИ появилась новая информация о личной жизни фигурантов громкого дела об особо крупных хищениях в «Оборонсервисе». Бывший министр обороны и его избранница стали родителями уже третьего малыша.

больше по теме Сердюков прокомментировал информацию о женитьбе на Васильевой О свадьбе обоих фигурантов громкого дела о хищениях в структурах Минобороны ранее сообщил телеведущий Андрей Малахов.

Детей пара усыновила, все они носят фамилию Васильевой и отчество Сердюкова. Старший из них, Николай, родился в 2016 году, дата рождения дочери экс-чиновников Татьяны – январь 2017 года, а младшему ребенку, которого выносила суррогатная мать, не исполнилось и года.

С оформлением опеки над третьим наследником у Васильевой были сложности. В ЗАГСе отказались регистрировать ее в качестве законной родительницы. Женщина обратилась в суд еще в июне и выиграла иск у компании, подобравшей для пары суррогатную маму, сообщает Mash.

Напомним, о свадьбе Сердюкова и Васильевой недавно сообщил Андрей Малахов. Однако сам экс-министр комментировать ситуацию не стал, сославшись на неприкосновенность частной жизни.

Как сообщал портал Teleprogramma.pro, на свободу Татьяна Васильева вышла по УДО спустя 3,5 месяца.