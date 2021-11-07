«Рада, что не дебилы»: Людмила Поргина — о внучке, дебютировавшей в шесть лет на сцене «Ленкома»

По словам актрисы, ее родственники – талантливые люди.

Внучка актера Николая Караченцова шестилетняя Ольга дебютировала на сцене «Ленкома». Об этом рассказали в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

По словам вдовы актера Людмилы Поргиной, она рада за своих родственников.

«Продолжается род актерских традиций рода Караченцовых. Это праздник со слезами на глазах. Николаю Петровичу было бы сейчас 76 лет. Внучка с трех лет танцует два отделения «Лебединого озера». Я рада, что мои внуки не дебилы. Они закончили музыкальное училище, занимались живописью. Они знают архитектуру». Людмила Поргина

По словам Поргиной, она порой сердится на внуков. «Говорю, что нельзя много жрать и спать. Коля спал всего по четыре часа в сутки», — заявила она.

Напомним, что внучка Караченцова сыграла роль юной королевы Елизаветы I. Она впервые вышла на сцену «Ленкома».

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