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Дело было на массажном столе: обнаженная Севастьянова едва прикрыла прелести оранжевой простынкой

26-летняя олимпийская чемпионка не скупится на пикантные кадры для поклонников.

Дело было на массажном столе: обнаженная Севастьянова едва прикрыла прелести оранжевой простынкой
Каролина Севастьянова. Фото: instagram.com/karolisha.s/

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2012 года Каролина Севастьянова вновь привлекла внимание подписчиков к своим идеальным формам. Красотка позировала для снимка сидя на массажном столике.

Каролина Севастьянова. Фото: instagram.com/karolisha.s/

Расположившись на кушетке, обнаженная Севастьянова прикрыла прелести оранжевой простынкой. Свои бесконечно длинные ноги с мальдивским загаром гимнастка согнула и притянула к груди. Получился завораживающий кадр, который она опубликовала в микроблоге.

Ранее мы рассказывали, что Севастьянова отдыхала на Мальдивах. Девушка порадовала своих подписчиков, коих у нее более 600 тысяч, пляжными кадрами в самых разных бикини и с различных ракурсов.

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