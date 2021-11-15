Кожа от загара так и лоснится: гимнастка Севастьянова в мини-бикини подставила красивые бедра солнышку на Мальдивах

26-летняя российская гимнастка Каролина Севастьянова вновь доказала, что неспроста оказалась в сотне самых сексуальных женщин страны по версии журнала Maxim. Экс-возлюбленная хоккеиста Александра Овечкина отдыхает на Мальдивах и поделилась фотографией, заставившей вздрогнуть добрую половину подписчиков спортсменки.

больше по теме Когда декольте тяжелее груди: Бузова показала себя в съехавшем с бюста платье Певица не постеснялась прийти так на съемку передачи.

Севастьянова в зеленом бикини на тонюсеньких ниточках красиво расположилась на белоснежном песке у каемки воды. Она легла в пол-оборота, подставив рельефные бедра солнышку, хотя кожа красотки уже лоснилась от загара.

Фолловерам в комментариях зрелище, которое явила гимнастка, пришлось явно по душе.

«Ух-х, кому ж такая красота достанется», «Какая красивая», «Загар красивый, вы невероятная», «Ауф-ф», «Фигура супер. Красивая», «Огонь», «Пребываю в легком шоке», «Великолепно… все! Каролина, Вы просто богиня пляжа», «Нет слов», — написали некоторые поклонники.

Напомним, Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2012 года, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!