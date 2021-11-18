С леопардовым дресс-кодом: жена и падчерица Стаса Михайлова отпраздновали день рождения своей кошки

Красавица-жена Стаса Михайлова, «Мисс Кировоград-1990» Инна Михайлова показала, как они с дочкой Евой от первого брака отметили день рождения кота.

В своем микроблоге светская львица разместила кадры с праздника. Жена Стаса Михайлова и его падчерица решили, что вечеринке нужен дресс-код, и облачились в леопардовое – точь-в-точь как у любимой питомицы Клеопатры.

Усатой и хвостатой исполнился один годик. Ева Канчельскис просто обожает свою кошку породы бенгал и даже завела ей отдельный аккаунт, в котором фотографирует любимицу. Мама Евы тоже души не чает в ласковой любимице.

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