В платках по-модному: красавица-жена Стаса Михайлова показала его моложавую тещу

Жена музыканта Стаса Михайлова, 48-летняя Инна Михайлова, регулярно показывает повседневность знаменитого артиста. В минувшие выходные, например, вся большая семья звезды ходила в церковь на причастие старшей дочки Инны и Стаса.

К дочери и зятю присоединилась и теща Стаса Михайлова, Любовь Леонидовна. Жена артиста показала, как она выглядит. На селфи, которым Инна поделилась в микроблоге, на зрителя смотрят две эффектные блондинки с одинаковым взглядом.

Голову они покрыли платками — кстати, сейчас этот аксессуар невероятно модный, о нем не раз рассказывала Эвелина Хромченко на Первом канале.

Теща Стаса Михайлова выглядит очень молодо, от ровесницы дочери не отличить. Многим стало понятно, от кого Инна Михайлова унаследовала свою красоту.

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