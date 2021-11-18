Легла на живот и включила камеру: Пынзарь в лиловом лифе без пуш-ап сверкнула свисающими прелестями

Долгожданное воссоединение семьи Пынзарь состоялось – накануне к Дарье и детям в Аланию прилетел Сергей. Пара сейчас живет на два города, на турецком курорте у них дом, а в Москве работа, они оба по очереди летают в столицу на «Дом-2», ведущими которого стали минувшим летом.

С прилетевшим мужем Дарья Пынзарь поспешила отправиться на пляж. Девушка выбрала лиловое бикини, которое показала у себя в микроблоге. Лежа на животе, она стала записывать видео своим подписчикам и сверкнула свисающим, словно вишенки, бюстом.

Пынзарь призналась, что любит отдыхать на диких пляжах Алании. Чем именно они ее привлекают, девушка не уточнила.

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