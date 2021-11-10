Некогда прикрывать: Клава Кока во время полета над Дубаем показала молочную грудь в красном бюстгальтере

Исполнительница хитов «Краш» и «Покинула чат» поднялась высоко в небо и позабыла о собственном внешнем виде.

Певица Клава Кока сейчас, как и многие другие ее звездные коллеги по эстраде, сейчас отдыхает в Дубае. Красотка находится там в компании Егора Крида и уже заставила поклонников заподозрить между ними роман.

Сидеть в номере отеля Кока с Кридом не планировали, и свой день блондинка расписала буквально по минутам. Накануне сбылась ее мечта – увидеть Дубай с высоты птичьего полета. Для этого красотка отправилась на вертолетную площадку, чтобы взлететь в небо.

Внимание и эмоции девушки поглотили окружающие виды города настолько, что о своем виде она вовсе позабыла. В небе было не до того, чтоб поправлять и прикрывать что-то.

Платье на тонких бретельках, в котором красотка отправилась на экскурсию, сползло настолько, что обнажило нижнее белье. Красный бюстгальтер, судя по всему, стал для Клавы Коки символом сбывшейся мечты.

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