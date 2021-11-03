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Не удержал: грудь Дарьи Пынзарь разъехалась в разные стороны в бесформенном лифе от бикини

Ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь ошиблась, выбирая верхнюю часть от купальника.

Не удержал: грудь Дарьи Пынзарь разъехалась в разные стороны в бесформенном лифе от бикини
Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86/

Бывшая участница «Дома-2», а ныне ведущая реалити-шоу Дарья Пынзарь, в отличие от ее коллег по проекту, проводящих время в Москве, сейчас нежится на берегах Средиземного моря.

Завершив съемки на площадке «Дома-2», Дарья Пынзарь каждый раз отправляется в Аланью, где у ее семьи есть собственная недвижимость и где Дарью ждут сыновья, которых она оставляет с няней.

В Турции все еще продолжается лето, а потому Дарья Пынзарь много времени проводит на пляже, наслаждаясь теплым морем и солнцем.

Разумеется, Дарья не упускает случая, чтобы не засветить свои формы. Во время отдыха на пляже она записывала сторис с рекомендациями для своих подписчиков по поводу аренды квартир в Аланье.

Дарья Пынзарь засветила грудь в лифе от бикини
Дарья Пынзарь засветила грудь в лифе от бикини. Фото: instagram.com/darya_pinzar86/

Дарья Пынзарь слишком увлеклась и перестала в этот момент контролировать ситуацию с верхней частью бикини.

А надо сказать, что лиф она выбрала слишком мягкий и бесформенный для своей пышной груди. Он явно не справляется с предложенными ему объемами, отчего красивая грудь Дарьи Пынзарь разъезжается в разные стороны.

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«Дом-2»бикинигрудьДарья ПынзарьДаша ПынзарьСредиземное мореТурция