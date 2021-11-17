«Вспомните мои слова!»: за какой одеждой будут гоняться все модницы, рассказал Васильев

Ведущий Первого канала знает многое о цикличности трендов и с удовольствием делится знаниями на телевидении.

На шоу «Модный приговор» Первого канала для героини фэшн-преображения подобрали актуальный лук.

На подиум участница проекта вышла в белой юбке плиссе и кардигане в черно-белую клетку, которую Эвелина Хромченко назвала «козырной картой сезона». Ведущая обратила внимание, что этот рисунок всегда притягивает взгляды.

Александр Васильев заметил, что наряд героини выполнен в стиле 20-х годов прошлого столетия и вскоре станет очень популярен среди модниц.

«Наши стилисты преобразили героиню в стиле арт-деко. Приблизительно так выглядел теннисный костюм в 1920-е годы: плиссированная юбка из трикотажа и сверху кардиган в клетку. Все, что относится к 20-м годам прошлого века, вспомните мои слова, в этом году будет в активной моде! И знаете почему? Потому что этой моде ровно 100 лет! А все, что достаточно старинно нам кажется отчаянно романтичным», — прокомментировал Васильев.

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