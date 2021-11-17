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Слабонервным не смотреть: сексуальная жена Цекало показала сочную грудь своему псу-счастливцу

Дарина Эрвин взорвала Сеть своими бомбическими формами.

Слабонервным не смотреть: сексуальная жена Цекало показала сочную грудь своему псу-счастливцу
Александр Цекало и Дарина Эрвин. Фото: instagram.com/darina.ervin/

Молодая жена Александра Цекало Дарина Эрвин раззадорила публику сексуальным снимком, который она выставила в Instagram.

Если коротко, то сюжет снимка сводится к тому, что она демонстрирует свою пышную грудь псу. Примерив облегающий кардиган с застежкой на цепочке, она выставила свои аппетитные формы прямо перед носом животного.

Дарина Эрвин. Фото: instagram.com/darina.ervin/

Многие пользователи Сети уже прозвали собаку большим счастливцем.

«Вот бы мне на его место», «И мою морду возьмите и вот так же…», «Сейчас все этому псу завидуют?», «Как Цекало держится с такой женщиной рядом?» — отреагировали люди на фотографию.

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