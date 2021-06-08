Сам подтянулся, морщины разгладились: как Дарина Эрвин преобразила Александра Цекало

Рядом с молодой женой продюсер стал просто неузнаваем и помолодел лет на десять.

Молодая жена продюсера Александра Цекало, художница Дарина Эрвин, превратила его буквально в «другого мужчину». Рядом с ней он помолодел, как отмечают его друзья, минимум лет на десять. Сегодня Цекало выглядит совсем не так, как в своих предыдущих отношениях с женщинами.

За последние несколько лет он сбросил лишние десять килограммов, сам подтянулся. Морщины разгладились. Александр занимается спортом, плаванием, правильно питается. Много времени проводит с женой у океана в Лос-Анджелесе.

Как отмечает Цекало, они с женой Даришей очень сильно любят друг друга. Супруги вместе готовят еду, смотрят сериалы, очень часто, по его уверениям, занимаются любовью.

Отметим, что Александр Цекало второй год женат на молодой художнице с казахскими корнями Дарине Эрвин. Для популярного продюсера это уже четвертый по счету брак. Жена младше его на 30 лет, что не мешает им быть счастливыми, сообщает «Комсомольская правда».

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