Красота у новогодней елочки: Джованна Антонелли показала на редком фото подросших дочерей-близняшек

Бразильская актриса Джованна Антонелли полюбилась российским зрителям после выхода сериала «Клон», где она сыграла строптивую марокканку Жади. Ради своей любви к бразильянцу Лукасу она была готова на все — бросить мужа и надолго расстаться с дочерью.

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Любопытно, что судьба артистки оказалась похожей на киножизнь Жади. Во время работы над фильмом Джованна влюбилась в своего партнера по съемочной площадке Мурилу Бенисиу, сыгравшего рокового Лукаса. По окончании съемок они поженились официально, и у них появился на свет мальчик Пьетро. Для артистки это был уже второй брак, первый раз она пошла под венец с бизнесменом Рикарду Медина.

Увы, но их брак быстро дал трещину. А когда звезда решила выйти замуж в третий раз за американского бизнесмена итальянского происхождения Роберто Локашио и уехать в США, Бенисиу категорически отказался подписывать разрешение на вывоз сына за границу.

Джованна не стала следовать примеру своей героини Жади и не оставила ребенка, решив отказаться от возлюбленного. К счастью, сейчас она счастлива со своим гражданским супругом, режиссером Леонарду Ногейра. Пара воспитывает дочек-близнецов 11 лет — Антонию и Софию. Актриса чувствует себя абсолютно комфортно в этих отношениях, наслаждаясь гармонией.

Джованна редко показывает дочек публике, но в этот раз она сделала исключение. В личном блоге Антонелли обнародовала фото у наряженной новогодней елки, восхищаясь ее красотой с наследницами. Девочки под стать зеленой красавице облачились в яркие одежды.

«Каждый год дома, когда приходит время собирать елку, царит полный беспорядок! Знаете, я люблю украшения! И, видимо, мои яблочки упали недалеко от яблоньки», — прокомментировала снимок Джованна Антонелли.

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