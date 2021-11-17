Удобство и стиль: Валерия в пальто с модным принтом и в брюках со стрипкой отметилась на прогулке

Звезда поддержала тренд на клетку, которая в этом сезоне стала вновь популярной.

Валерия появилась на улице в трендовом луке с маскулинным привкусом. Такие образы, по заверениям Александра Васильева, только дополнительно подчеркивают женственность.

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Звезда облачилась в белое пальто в клетку, которая, по словам Александра Рогова, в этом сезоне вновь на пике популярности. Дополнила свой образ Валерия брюками со стрипкой и бейсболкой.

О том, какие именно бейсболки сейчас в моде ранее рассказывала Эвелина Хромченко, которая советовала присмотреться к экземплярам, похожим на каскетку. Они, к слову, идут далеко не каждой женщине. Поэтому с данным головным убором стоит быть внимательнее при выборе в магазине.

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