«Никакой сенсации в этом нет»: Поклонская рассказала о своей квартире за 53 миллиона рублей

По словам экс-депутата Госдумы, жилье она получила впервые за 20 лет службы.

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская подтвердила, что получила от государства квартиру. Ее стоимость, как писали ранее некоторые СМИ, составляет 53 миллиона рублей.

«Никакой сенсации в этом нет. Квартиру я получила впервые за двадцать лет службы в органах прокуратуры и власти». Наталья Поклонская

Как отметила Поклонская, сейчас она готовится к поездке в Кабо-Верде, где будет послом России. При этом не исключила, что в будущем может, к примеру, стать даже послом России в Киеве. Также бывший депутат Госдумы заметила, что она не следит за уголовными делами, которые против нее заведены на Украине. Ее права, как она думает, систематически нарушаются в этой стране. Ей даже толком неизвестно, в чем ее обвиняет украинская сторона, сообщает «АиФ».

Напомним, что в октябре этого года Наталья Поклонская получила важное назначение. Теперь она чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Кабо-Верде.

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