«Страну, конечно, не выбирала»: Наталья Поклонская – о своем назначении послом в Кабо-Верде

Как отметила экс-прокурор Крыма, она давно готовилась к дипломатической работе.

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что давно готовилась к дипломатической работе.

«Сейчас заканчиваю обучение на кафедре международной безопасности Дипакадемии МИД России. Хотя страну, где работать послом, конечно, не выбирала. Когда уеду, зависит не от меня. Я готовлюсь к переезду, сейчас занимаюсь урегулированием некоторых формальностей». Наталья Поклонская

Как отметила Наталья Поклонская, в последнее время она активно учит португальский язык. Она верит, что когда начнет в Кабо-Верде общаться с людьми, которые говорят на этом языке, то еще быстрее его освоит, сообщает «АиФ».

больше по теме Наталья Поклонская показала, как элегантно выглядит в новом дипломатическом мундире Не так давно она была назначена послом в Кабо-Верде.

Напомним, что Наталья Поклонская в октябре этого года получила важное назначение. Теперь она чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Кабо-Верде.

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