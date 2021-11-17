Ой-ой, будто училка на «запрещенном» фото: Джованна Антонелли в клетчатом купальнике и в очках запечатлелась на пляже

Бразильская актриса в свои 45 лет все так же прекрасна, как во времена «Клона».

Джованна Антонелли, блистательно исполнившая роль знойной марокканки Жади в сериале «Клон», продолжает тревожить умы российских и бразильских граждан.

Актриса в свои 45 лет сохранила роскошную фигуру и не перестала исполнять восточный танец. Великолепные формы артистка к тому же любит демонстрировать в личном блоге.

На этот раз Джованна Антонелли показала фолловерам фото в необычном образе. Она запечатлелась в скромном клетчатом купальнике с закрытыми трусиками. Поверх него она накинула кардиган. А на нос нацепила очки.

Стайл очень напоминал «запрещенные» фото с учительницами. Что ж, Джованне Антонелли в очередной раз удалось удивить публику!

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.